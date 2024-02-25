Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Sözlük
İyi geceler sözlük 1 Bugün olanlar 6 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 mahsun j 2 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 1 röportaj serisi 2 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 küpe takan erkek 5 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 3 gitmek mi kalmak mı zor 7
Son Haberler
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıHayvancılıkta 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Editörün Seçimi
2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?