Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 11:18
MAAŞLAR

1 yıllık memur önlisans mezunu sağlıkçı ile geçen yıl aramızda 2000 tl fark vardı bu yıl şimdi o benden 500 tl fazla alıyor. Lisans mezunu olsa 1.500 tl daha fazla alacak. Hala maaşlarımız iyi diyenlerin vay aklına.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
25 Şubat 2024 11:28
kazma kürekle çalışan haricindekileri tek rakam olmalı
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