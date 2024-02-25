Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Şubat 2024 11:50
Asem kazanma ihtimali nedir

Merhaba arkadaşlar asem için Ankaraya çağırıldım ve parayı yatırdım parkurda 40 saniye olan tam puanı 35 saniyede tamamlıyorum kpss lisans erkek 63.5 puan aldım asem gelebilme ihtimali nedir


ByAstsubay
Memur
25 Şubat 2024 12:08
çok zor kpss düşük ama şans belli olmaz hakkınızda hayırlısı
Toplam 1 mesaj

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