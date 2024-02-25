Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 12:07
branç bazında sıralama
çeşitli alımlar oldu sağlık bakanlığı kadrolu dışında güncel sırlamamız o şekilde ataması olanların çıkarılmış hali değil değil mi? bunu araştırıp bizim mi yapmamız lazım

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