branç bazında sıralama

çeşitli alımlar oldu sağlık bakanlığı kadrolu dışında güncel sırlamamız o şekilde ataması olanların çıkarılmış hali değil değil mi? bunu araştırıp bizim mi yapmamız lazım

çeşitli alımlar oldu sağlık bakanlığı kadrolu dışında güncel sırlamamız o şekilde ataması olanların çıkarılmış hali değil değil mi? bunu araştırıp bizim mi yapmamız lazım