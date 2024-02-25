KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2024 12:36
Bürodan Mühendisliğe beklemeden geçiş mümkün mü?

Sozlesmeli 4b büro personeli 4001 den sozlesmeyi bozup sözleşmeli 4b mühendis 4669 4b ye geçmek için 1 yıl beklemek mi gerekir.Direkt beklemeden geçilebilir mi? Unvan değişikliği kapsamına girer değil mi bu?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım orman bak alımıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tarım Orman Kazandım GidemeyeceğimBüro personeli ibf kadrosu1629 Kültür Turizm Bakanlığı Başvurusu Hala2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Arkadaşlar 4001 MEB burodan istifa edip?Arkadaşlar yardımcı olur musunuz?Ankara taşra

Sözlük

kitabın sayfasını kıvırmak 2 küpe takan erkek 5 mahsun j 2 berat kandili 1 İyi geceler sözlük 1 röportaj serisi 3 Bugün olanlar 6 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 jolene 2 lgbt 4

Son Haberler

İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan çalıntı çıktı'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladıKazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttıAK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandıPevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'nda cenaze töreni düzenlendi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?