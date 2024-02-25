Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Şubat 2024 12:38
Emeklilikte Hangisine Tabiyim???

Sigorta başlangıcım 1997 Öğretmenlik başlangıç 2013 Emeklilikte hangi kanuna tabi olacağım? Önceden kazanılmış bir hakkım var mı emeklilikte?


bulaşşıkk
Memur
25 Şubat 2024 12:44

2008 öncesi sigortan memurluk sebebiyle değilse 5510'a tabisin. Hiç bir hakkın yok. En düşük emekli maaşını alırsın.

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