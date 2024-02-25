Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 13:14
TCDD farklı bölümde iş başı

Teşkil işçisi mülakatıni kazandım ama renk körü olduğumu öğrendim ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim Teşkil de değil de farklı bir yere giriş yaptırırlar mı bilgisi olan var mı. Yazarsanız çok sevinirim


kurumumuseviyorum
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:15
kazma kürek verirler eline yol işçisi olursun.

Rsitti
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:16
Valla yola bile razıyım ama ilk girişte Teşkil işçisi olamaz raporu olsa dahi alırlar mı
kurumumuseviyorum, 2 saat önce
kazma kürek verirler eline yol işçisi olursun.

kurumumuseviyorum
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:17
sağlık raporunu alamazsan işe başlatmazlar.girdikten sonra olsaydi olurdu.

Rsitti
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:19
Hiç imkanı yok mu yani
kurumumuseviyorum, 2 saat önce
sağlık raporunu alamazsan işe başlatmazlar.girdikten sonra olsaydi olurdu.

kurumumuseviyorum
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:22
arayıp konuşcan onu hocam bilemicem. bana kalırsa zor. işçi almiyorlar zaten yola şirkete veriyorlar her işi.
Rsitti, 2 saat önce
Hiç imkanı yok mu yani

Rsitti
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:23
Ya bu renk körlüğü ne alaka onuda anlamış değilim
kurumumuseviyorum, 2 saat önce
arayıp konuşcan onu hocam bilemicem. bana kalırsa zor. işçi almiyorlar zaten yola şirkete veriyorlar her işi.

kurumumuseviyorum
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:24
salladiğin bayrağın rengini bilmen lazım:) + sinyaller vs.
Rsitti, 2 saat önce
Ya bu renk körlüğü ne alaka onuda anlamış değilim

Rsitti
Aday Memur
25 Şubat 2024 13:25
Normalde renk ayrımını zaten yapıyorum ancak o testin yarısını okuyorum yarısını okuyamıyorum
kurumumuseviyorum, 2 saat önce
salladiğin bayrağın rengini bilmen lazım:) + sinyaller vs.

draf
Genel Müdür
25 Şubat 2024 13:26

Sağlık raporunu alman lazım. Yoksa kazma kürek bile verilmez


yeşilrussel
Memur
25 Şubat 2024 14:07

1.yedege gecer siran

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