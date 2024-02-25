KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 13:21
Tarım ve Orman Bakanlığı kurum kurum gezenlere fırsat vermemeli.
Devlet kurumlarını gereksiz meşgul eden, kadrolarının ziyan olmasına sebep olan, kurum kurum dolaşanlara karşı Devlet Kurumları ortak karar almalı. Yüzbinlerce işsiz genç memur olma hayali kurarken! Bir kpss puanıyla kurum kurum gezenlere Tarım Ve Orman Bakanlığımız daha ihtiyatlı davranmalı. Çünkü bu tipler, Bakanlıkta çalışmaya başladıktan bir-iki ay sonra! Azıcık zoru gördüklerinde bir başka kuruma geçmeye çalışacaklardır. Bakanlığımız ve kurumlarımız bu tür kişilere daha temkinli yaklaşmalıdır. Bu kişilere "BAKANLIĞIMIZDAN SONRAKİ DURAĞINIZ NERESİ" diye sorulabilir.


Drjacob
Aday Memur
25 Şubat 2024 14:31

haklısın.


Bozkurtbakışlı
Memur
25 Şubat 2024 14:33
Yüzbinlerce kişi adına haklıyız.
Drjacob, 47 dk. önce

haklısın.


Bozkurtbakışlı
Memur
25 Şubat 2024 14:36
Kişinin puanı 82.89 Bir kuruma atanmış! Atandığı kurumda arkadaşı çok çalıştırmıyorlarmış! Hoopp istifa ediyor! Başka kuruma atanıyor! 82.88 Puan almış! İşsiz! İş arayan! Memur olmak isteyenin önüne geçiyor! Bunun adı omurga azlığıdır! Hak yemedir!
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