Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 13:47
4b den 4b ye atanma

4b sözleşmeli destek istefa edip 1 yıl doldurmadan lisans puanıyla 4b sözleşmeli yyt büro vs atanabilir mi

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