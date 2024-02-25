Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 14:24
polisin youtube açması

arkadaşlar bilen varsa cevaplarsa sevinirim. memurun sosyal medya üzerinden para kazanması fikri ve sinai haklar olarak geçiyor ve para kazanabiliyor ama özel kurumlar kendi iç kanunu oluşturur diyor. polis olarak bunun bize yasak olması yada olmaması ile ilgili bilgisi olan varmı?

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