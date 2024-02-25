Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 14:24
Polisin Youtube kanalı açması

arkadaşlar bilen varsa cevaplarsa sevinirim. memurun sosyal medya üzerinden para kazanması fikri ve sinai haklar olarak geçiyor ve para kazanabiliyor ama özel kurumlar kendi iç kanunu oluşturur diyor. polis olarak bunun bize yasak olması yada olmaması ile ilgili bilgisi olan varmı?


E.Kayı Han
Editor
25 Şubat 2024 16:09

Üzerinizde polis üniforması ile yayın yapar ve yine emniyet teşkilatını ilgilendiren konularda yayınlarda konuşursanız sıkıntı çıkar.

Onun dışında ottan böcekten konuşursanız ve polis olduğunuz belirtmezseniz bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 16:45
aç aç hiçbir şey olmaz hatta mercedes trafik aracını petrol ofisinde süngerle yıkarken video at ayın polisi bile olursun
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararı2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıOtel kayıtlarını görebilmeİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?İpka mı, şarktan şarka tercih mi?2024 Temmuz zammı ne olur?Adana hakkındaDilim raporu

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 Surname 1 gitmek mi kalmak mı zor 7 pringles 2 jolene 2 Bugün olanlar 5 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 1 berat kandili 1 röportaj serisi 4 Yalnızlık ihtiyacı 2

Son Haberler

THY pilotu Kayhan Alakoç Gana'da hayatını kaybettiMilliler son saniyede güldüTermometreler 23 dereceyi gördü: Uzmanlar uyardıÖzgür Özel: Zor geçecek 4 yılı durdurabilirsinizYKS başvuruları için son gün yarın

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?