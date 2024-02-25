Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 15:32
Doğudan Batıya tayinler
Arkadaşlar doğu batı tayinleri hangi tarihler de açıklanıyor du bilgisi olan varmı

Erdem3327
Aday Memur
25 Şubat 2024 16:01
geven yıl 8 haziranda açıklandı

matrakk
Şef
25 Şubat 2024 16:21
teşekkürler devrem
Erdem3327, 2 saat önce
geven yıl 8 haziranda açıklandı
Toplam 2 mesaj

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