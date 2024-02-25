Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 16:32
Şark tercihim

1-k Maraş 2. Osmaniye 3- Diyarbakır 4- Şırnak 5- Ağrı 6- Siirt

Maraş gelir mi sizce ne olur


JWJW
Aday Memur
25 Şubat 2024 16:47

Diyarbakır gibi duruyor


Erdem3327
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:25
inşallah diyarbakır olmaz

yıldız24
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:46
şırnak
Toplam 3 mesaj

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