Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Şubat 2024 16:36
HATAY ATAMA

Arkadaşlar merhabalar

Hatay?ın İskenderun, Samandağ, Arsuz, Defne ilçelerini yazmayı düşünüyorum sıkıntı çeker miyim, konutlar ne durumda veya bu ilçelerden hangisini siz olsanız tercih ederdiniz? Bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa çok sevinirim

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