Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Şubat 2024 16:48
Mebbis Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
Canlar, merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yeri gözükmüyor, bunları nerden öğrenebiliriz ? 2024 yılı için plan indirdim personel genel müdürlüğü sayfasında var ama eğitimler orada yok.

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