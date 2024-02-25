Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 17:05
Polis maaşını duyunca, gülen zabıta

kavşaklarda çalıştırılan çocuklara yönelik mobil ekip uygulamasına katıldım sosyal hizmetlerden bir görevli bir de zabıta geldi konu maaşlara geldi adam aldığımız maaşı duyunca güldü. t?. geçer gibi güldü hemde. haklı olduğu için bir şey demedim.


parismoskovalondra
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:08
okuyup zabıta olabilirsin kanka

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 17:11
zabıtalar ne okuyormuş söylede bizde okuyalım yoksa referans mı okutuyorlar
parismoskovalondra, 1 saat önce
okuyup zabıta olabilirsin kanka

pm1921
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:13
okuyunca mu olunuyormuş zabıta cahil

AsayişBüro
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:31
ben zabıta olmak istemiyorum zabıtanın işini bile yapmama rağmen zabıtadan az maaş almamak istiyorum kapiş!
parismoskovalondra, 1 saat önce
okuyup zabıta olabilirsin kanka

pascal06
Şube Müdürü
25 Şubat 2024 17:59

Karakteri oturmamış bir bireydir. Gülecek ne varmış sanki bana beyin cerrahi, insanlığa bir çare olmuş bulunmaz bursa kumaşı. Vardır bir kişilik eksikliği. Rahatsan da sana fazla para alıyosanda sana.. otur gez ye iç hey allahım.


sancak bayrak
Şube Müdürü
25 Şubat 2024 18:14

Senin polis olduğuna inanıyorum, polis böyle bir başlık açmaz.eğer öyle ise hemen istifa et git.daha çok kazanan meslekleri yap.

AsayişBüro, 55 dk. önce
ben zabıta olmak istemiyorum zabıtanın işini bile yapmama rağmen zabıtadan az maaş almamak istiyorum kapiş!

sancak bayrak
Şube Müdürü
25 Şubat 2024 18:15

Klavye hatası oldu inanmıyorum diyecektim.

sancak bayrak, 12 dk. önce

Senin polis olduğuna inanıyorum, polis böyle bir başlık açmaz.eğer öyle ise hemen istifa et git.daha çok kazanan meslekleri yap.


parismoskovalondra
Aday Memur
25 Şubat 2024 18:19
okumadan bu kadar yüksek maaş alıyolarsa, okuyanlardan daha zekiler demek ki kanka
Toplam 8 mesaj

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