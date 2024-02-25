sağlık bakanlığı atama

Arkadaşlar daha önceden psikiyatri hapı kullandım, antidepresan ankisitiye tanısı konulmuş. atamaya engel olur mu? 4 sene önce kullanılan ilaç. şuan bir problemim bulunmuyor. Kalıcı bir durum da yok.

Arkadaşlar daha önceden psikiyatri hapı kullandım, antidepresan ankisitiye tanısı konulmuş. atamaya engel olur mu? 4 sene önce kullanılan ilaç. şuan bir problemim bulunmuyor. Kalıcı bir durum da yok.