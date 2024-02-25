Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 17:42
sağlık bakanlığı atama
Arkadaşlar daha önceden psikiyatri hapı kullandım, antidepresan ankisitiye tanısı konulmuş. atamaya engel olur mu? 4 sene önce kullanılan ilaç. şuan bir problemim bulunmuyor. Kalıcı bir durum da yok.

ilkerowic
Aday Memur
25 Şubat 2024 17:44

Tam teşekküllü rapor istiyorlar zaten. Orada "çalışmaya elverişli" alırsan problem olmaz.

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