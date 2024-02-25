Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 18:30
Meslek içi komiser alımı

polnetten ön başvuru açılmış sınav tarihi ne zaman olur sizce?

EDİT: Konuyu açan üye muhtemelen kms kısaltması ile komiseri kast ettiği için konu başlığını değiştirdim


Mustfa4444
Memur
25 Şubat 2024 18:52
kms nedir
Toplam 1 mesaj

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