Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 18:30
Hazine ve Maliye bakanlığı atama
Merhaba, ÖSYM tarafından EKPSS atama sonucum açıklandı ama tebliğ gelmedi. Atandığım kurumu aradım henüz kağıt gitmemiş bana da tebliğ gelmedi. Bu süreçte ne yapmalıyım?

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