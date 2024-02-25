Hazine ve Maliye bakanlığı atama

Merhaba, ÖSYM tarafından EKPSS atama sonucum açıklandı ama tebliğ gelmedi. Atandığım kurumu aradım henüz kağıt gitmemiş bana da tebliğ gelmedi. Bu süreçte ne yapmalıyım?

Merhaba, ÖSYM tarafından EKPSS atama sonucum açıklandı ama tebliğ gelmedi. Atandığım kurumu aradım henüz kağıt gitmemiş bana da tebliğ gelmedi. Bu süreçte ne yapmalıyım?