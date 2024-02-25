Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 18:36
Sağlık Bakanlığına Atananların Süreci

Çalışamayacağı iş alanları kısmındaki sorunu nasıl aşacağız?


alihan99
Şef
25 Şubat 2024 18:37

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yalcin1985
Aday Memur
25 Şubat 2024 19:36

merhabalar sağlık bakanlığının yayımladığı duyurularda benimde dikkatimi çekti. Bende kendi engelli sağlık raporuma baktım ve benim çalıştırılamayacak işlerin niteliği kısmında (DEĞERLENDİRİLMEDİ. S.K.İ.K) yazıyor.

sizde de mi böyle?

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