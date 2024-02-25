Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 18:37
Şark tercihim

İkinci sırada Erzincan veya Sivas gelme ihtimali sizce nedir ? Torpil yok.


Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 19:25
devrem bende 1. sıraya yazmayı düşünüyorum erzincanı. torpil de yok ama herkes bu şehirlere torpilli diyorlar. eğer öyleyse 1 de aynı 7 de aynı. bakalım
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