devrem bende 1. sıraya yazmayı düşünüyorum erzincanı. torpil de yok ama herkes bu şehirlere torpilli diyorlar. eğer öyleyse 1 de aynı 7 de aynı. bakalım

devrem bende 1. sıraya yazmayı düşünüyorum erzincanı. torpil de yok ama herkes bu şehirlere torpilli diyorlar. eğer öyleyse 1 de aynı 7 de aynı. bakalım