2. şark dönüşü ilk tercih

ağrıdan ikinci şark dönüşü ilk tercih ya da ikinci tercih gelme durumu nedir sıralama yapacağız karar veremiyoruz 1.adana 2 Balıkesir ya da 1 Adana 2 Balıkesir (memleket Adana ) Balıkesir gelmesini daha çok istiyoruz

ağrıdan ikinci şark dönüşü ilk tercih ya da ikinci tercih gelme durumu nedir sıralama yapacağız karar veremiyoruz 1.adana 2 Balıkesir ya da 1 Adana 2 Balıkesir (memleket Adana ) Balıkesir gelmesini daha çok istiyoruz