Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 18:51
Eskişehir yazılır mı?
İlk gruptan 4 veya 5. tercihe yazmayı düşünüyorum başka il gözüme çarpmadı nasıl bir yerdir çalışma ve şartlar bakımından?

kulahmed
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:08

Ek görevden ek göreve koşarsın

Toplam 1 mesaj

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