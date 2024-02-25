Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 19:03
Sözleşmeli Personel Eş Durumu
Merhaba arkadaşlar ben de eşim de sözleşmeli personeliz. Şu an farklı şehirlerde çalışıyoruz. Eş durumu tayini için gereken şartlar nedir bilen birisi veya daha önce eş durumu yapan birisi aydınlatırsa sevinirim.

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