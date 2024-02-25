Sözleşmeli Personel Eş Durumu

Merhaba arkadaşlar ben de eşim de sözleşmeli personeliz. Şu an farklı şehirlerde çalışıyoruz. Eş durumu tayini için gereken şartlar nedir bilen birisi veya daha önce eş durumu yapan birisi aydınlatırsa sevinirim.

Merhaba arkadaşlar ben de eşim de sözleşmeli personeliz. Şu an farklı şehirlerde çalışıyoruz. Eş durumu tayini için gereken şartlar nedir bilen birisi veya daha önce eş durumu yapan birisi aydınlatırsa sevinirim.