Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Şubat 2024 19:24
Tarım Bakanlığı İl İçi Tayin

Arkadaşlar merhaba;

Aynı il içinde İl müdürlüğünden Enstitü veya Gıda kontrol laboratuvarına geçiş için ne şartlar gerekiyor? Bilgi verebilir misiniz?

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