Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 19:27
İzmir bölge özel harekat

Bu sene tayine Özel harekat bölge listeye girdi alım konusunda bilgisi olan var mı, çalışma sistemi nedir hangi semtte oturulur tavsiyesi olan


karamar
25 Şubat 2024 21:07
kardeşim bu konuyu sil ve çalıştığın yerdeki abilerine sor ,onlar gereken şeyleri sana söylerler

Rocky 82
Aday Memur
25 Şubat 2024 21:38

Bende merak ediyorum Özel Harekat alımı olucak mı ?


Rocky 82
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:38

Güncel


gemileriyaktim82
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:42
Gardaş böyle bir sorunun ne sorusu ne de cevabı kamuoyuna açık bie alanda olmaz. tedbir ve güvenlik önlemi diye bir tabir duymadın mı abisi hiç? hele de böyle bir branş için bu tür mevzular şubede konuşulur şubede kalır
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