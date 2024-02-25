İzmir bölge özel harekat

Gardaş böyle bir sorunun ne sorusu ne de cevabı kamuoyuna açık bie alanda olmaz. tedbir ve güvenlik önlemi diye bir tabir duymadın mı abisi hiç? hele de böyle bir branş için bu tür mevzular şubede konuşulur şubede kalır

Gardaş böyle bir sorunun ne sorusu ne de cevabı kamuoyuna açık bie alanda olmaz. tedbir ve güvenlik önlemi diye bir tabir duymadın mı abisi hiç? hele de böyle bir branş için bu tür mevzular şubede konuşulur şubede kalır