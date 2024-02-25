Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 19:27
İzmir Özel Harekat

Bu sene tayine Özel harekat bölge listeye girdi alım konusunda bilgisi olan var mı, çalışma sistemi nedir hangi semtte oturulur tavsiyesi olan


karamar
25 Şubat 2024 21:07
kardeşim bu konuyu sil ve çalıştığın yerdeki abilerine sor ,onlar gereken şeyleri sana söylerler
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