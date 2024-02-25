Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 19:48
Sağlık Bakanlığı Atamada İstenen Evraklar Kısmında Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği

Merhabalar sağlık bakanlığı Atamada İstenen Evraklar Kısmında Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği kısmının olmasını istiyor benim engelli sağlık raporumda Çalıştırılamayacağı İşlerin Niteliği kısmının da (DEĞERLENDİRİLMEDİ. S.K.İ.K) yazıyor bu yeterli mi yoksa tekrar engelli raporumu almalıyım :( yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

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