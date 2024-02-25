Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 19:59
Şark tercihlerim

1)Hatay 2)Osmaniye 3)Kahramanmaraş 4)Diyarbakır 5)Siirt 6)Şırnak 7)Adıyaman


JWJW
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:02

Hatay gelmezse diyarbakir


Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:08
erzincan maraş urfa tunceli muş gümüşhane şırnak benimde böyle bakalım neresi gelecek
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıOtel kayıtlarını görebilmeİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?2024 Temmuz zammı ne olur?İpka mı, şarktan şarka tercih mi?Geçmiş yıllara ait okul borçlanmasının faydası var mı?Adana hakkında

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 bakiiii 1 gitmek mi kalmak mı zor 4 mahsun j 2 kitabın sayfasını kıvırmak 2 İyi geceler sözlük 1 uzun yol yolculuğu 1 çok kahve içmek 1 küpe takan erkek 2

Son Haberler

Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralıBağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Bağcılar'a deniz getireceğizBakan Bayraktar'dan İliç'teki maden faciasıyla ilgili açıklamaRahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldüErdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı Adana'dan takip etti

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?