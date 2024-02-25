Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 20:14
Askerlik borçlanması

Edevlet üzerinden son kez 4c kapsamında seçeneğinden 17 şubatta askerlik borçlanması talebi yaptım.Sistemde işleme alınmıştır görünüyor, 2 defa alo 170 den teyit ettim, sizce borçlanma ödeme talebi ne kadar sürede tarafıma tebliğ olur, askerlik borçlanması yapan arkadaşlar yardımcı olursa sevirim,

İkinci olarak sormak istediğim malum memurlar borçlanmayı emekli tarihinden 6 ay önce yapmalı ,burda talep tarihi mi yoksa ödeme tarihimi baz alınıp 6 ay süre başlıyor


MeyM
Memur
25 Şubat 2024 21:03
askerlikte farklı bir çalışma oluyormu bilmiyorum. eğer aynı sistemde sırasıyla gidiyorsa; 4 aralık ta pmyo borçlanması yapan biri şubat 16 da sonuçlanmıştı. yani 2buçuk ay sonra tahakkuk etmişti. aralıkta başvurular daha yoğun olduğundan en az 3 ayı bulur diye düşünüyorum. biz polis memurları için askerlik borçlanması SON KEZ 4C SİGORTALISı kısmındanmı yapılıyor. ayrıca orada asgari ve azami ibaresi oluyormu. 4A ve 4B lerde asgari ücrete göre belirleniyor. bizde askerlik borçlanöası temmuzda artış oluyormu yoksa bizdede asgari ücretemi tabiyiz. bilen arkadaşlar cvb layabilirmi
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