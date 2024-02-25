askerlikte farklı bir çalışma oluyormu bilmiyorum. eğer aynı sistemde sırasıyla gidiyorsa; 4 aralık ta pmyo borçlanması yapan biri şubat 16 da sonuçlanmıştı. yani 2buçuk ay sonra tahakkuk etmişti. aralıkta başvurular daha yoğun olduğundan en az 3 ayı bulur diye düşünüyorum. biz polis memurları için askerlik borçlanması SON KEZ 4C SİGORTALISı kısmındanmı yapılıyor. ayrıca orada asgari ve azami ibaresi oluyormu. 4A ve 4B lerde asgari ücrete göre belirleniyor. bizde askerlik borçlanöası temmuzda artış oluyormu yoksa bizdede asgari ücretemi tabiyiz. bilen arkadaşlar cvb layabilirmi

askerlikte farklı bir çalışma oluyormu bilmiyorum. eğer aynı sistemde sırasıyla gidiyorsa; 4 aralık ta pmyo borçlanması yapan biri şubat 16 da sonuçlanmıştı. yani 2buçuk ay sonra tahakkuk etmişti. aralıkta başvurular daha yoğun olduğundan en az 3 ayı bulur diye düşünüyorum. biz polis memurları için askerlik borçlanması SON KEZ 4C SİGORTALISı kısmındanmı yapılıyor. ayrıca orada asgari ve azami ibaresi oluyormu. 4A ve 4B lerde asgari ücrete göre belirleniyor. bizde askerlik borçlanöası temmuzda artış oluyormu yoksa bizdede asgari ücretemi tabiyiz. bilen arkadaşlar cvb layabilirmi