Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 20:14
şark sıralama
erzurum-ığdır-kars-ağrı-şırnak-urfa-adıyaman sizce hangisi gelir. Evliyim çocuk var

Alemdarali
Genel Müdür
25 Şubat 2024 20:45
erzurum kadrosu hep erzurumlu 1 de bile zor gelir ipkalı çoktur olurda gelmezse kars gelir bence

Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:53
erzurum maraş urfa tunceli muş gümüşhane şırnak benimde bakalım neresi gelecek hayırlısı olsun herkese için

Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:55
erzincanı 1 yazarsak gelme durumu nasıl olur sence? erzincan maraş urfa tunceli muş gümüşhane sırnak benimde
Alemdarali, 28 dk. önce
erzurum kadrosu hep erzurumlu 1 de bile zor gelir ipkalı çoktur olurda gelmezse kars gelir bence
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