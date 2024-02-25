Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 20:14
Şark tercihlerim

erzurum-ığdır-kars-ağrı-şırnak-urfa-adıyaman sizce hangisi gelir. Evliyim çocuk var


Alemdarali
Genel Müdür
25 Şubat 2024 20:45
erzurum kadrosu hep erzurumlu 1 de bile zor gelir ipkalı çoktur olurda gelmezse kars gelir bence

Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:53
erzurum maraş urfa tunceli muş gümüşhane şırnak benimde bakalım neresi gelecek hayırlısı olsun herkese için

Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 20:55
erzincanı 1 yazarsak gelme durumu nasıl olur sence? erzincan maraş urfa tunceli muş gümüşhane sırnak benimde
Alemdarali, 3 saat önce
erzurum kadrosu hep erzurumlu 1 de bile zor gelir ipkalı çoktur olurda gelmezse kars gelir bence

Alemdarali
Genel Müdür
25 Şubat 2024 21:40
benim de erzincan ardahandı ardahan geldi ama 3.tercihten gidende var erzincana nasip yani devrem
Asltrk1903, 3 saat önce
erzincanı 1 yazarsak gelme durumu nasıl olur sence? erzincan maraş urfa tunceli muş gümüşhane sırnak benimde

Asltrk1903
Aday Memur
25 Şubat 2024 21:42
öyle elbet nasip. sizinde her şey gönlünüzce olsun devrem
Alemdarali, 2 saat önce
benim de erzincan ardahandı ardahan geldi ama 3.tercihten gidende var erzincana nasip yani devrem
Toplam 5 mesaj

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