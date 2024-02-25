Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 20:44
Aile bakanlığına yeni atanacağım eşim TSK'da subay bulunduğu şehire tayin isteyebiliyor muyum

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına atanacağım eşim TSK?da subay ben atandığım yerde 1yıl çalışma zorunluluğun var mı ya da bana özel kadro açılıyor mu

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