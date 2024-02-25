Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 20:52
Geçen sene 4A ya geçmiş personelin 2024/5 ataması hakkında?

Selamun aleykum dostlar,

Ben üniversite hastanesinde çalışıyordum sözleşmeli olarak ;ama geçen sene kadroya alındık. Bu senekı atamalarda tercih vermek, çalıştığım hastaneyi değiştirmek istiyorum. Benim vereceğim tercih geçerli olur mu? Kimi yerde kadroya geçtikten bir sene sonra yapılabileceği yazıyor. Net bir bilgi bulamadım.


Emrahozen
25 Şubat 2024 21:04
bizde aynı durumdayiz sendidka görevlileri ve çalıştığımız kurumun personel birimi sorun olmayacağını tercih verebilecegimizi söyledi bizde tercih yaptık

yeni1üy
Aday Memur
25 Şubat 2024 21:08
üniversite hastanesinde misiniz yoksa saglik bakanliginda olup tekkrar saglik bakanligina mi tercih verdiniz
Emrahozen, 9 dk. önce
bizde aynı durumdayiz sendidka görevlileri ve çalıştığımız kurumun personel birimi sorun olmayacağını tercih verebilecegimizi söyledi bizde tercih yaptık

Emrahozen
25 Şubat 2024 21:10
unuv hastanesinden bakaligin alımına başvurduk
Toplam 3 mesaj

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