Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 20:56
Doğu illeri hakkında bilgiler

Merhaba iyi akşamlar öncelikle şark yapmış veya bu konuda bilgisi olan herkesten yorumlarını esirgemezler ise mutlu olurum şark illeri arasında kesinlikle pişman olunmayacak en güzel yer diyebileceğiniz yer neresi nedenleri ile birlikte yazarsanız çok mutlu olurum

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararı2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıOtel kayıtlarını görebilmeİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?İpka mı, şarktan şarka tercih mi?2024 Temmuz zammı ne olur?Adana hakkındaDilim raporu

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 2 kitabın sayfasını kıvırmak 2 hacamat 1 röportaj serisi 4 Yalnızlık ihtiyacı 2 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 İyi geceler sözlük 1 küpe takan erkek 3 Bugün olanlar 5

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın İngiltere'ye gidecekBeşiktaş derbiye moralli gidiyorGüngören'de kaldırım çöktü, anne ve çocuğu 2 metrelik çukura düştüİzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremKapıkule'de uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?