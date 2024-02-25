Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 20:56
Şark illeri hakkında bilgiler

Merhaba iyi akşamlar öncelikle şark yapmış veya bu konuda bilgisi olan herkesten yorumlarını esirgemezler ise mutlu olurum şark illeri arasında kesinlikle pişman olunmayacak en güzel yer diyebileceğiniz yer neresi nedenleri ile birlikte yazarsanız çok mutlu olurum


allahvrgamyk
Memur
25 Şubat 2024 21:13

Kardeş en güzel il yer diye bişey yok kimine memleket güzeldir kimine yaşamak istediği hayali olan yer. Aynı ilde birisi 8 5 büroda çalışır hergun telefonunu iki kez şarj eder kimisi aynı ilde önleyicide 15 anonsa gider eşine çocuğuna telefona cevap veremez. Kimine adam gibi amir düşer kimine tam tersi. Daha merkezi var ilçesi var senin beklentilerin var. Var da var bu sorunun cevabı yok


Poliss11.
Aday Memur
25 Şubat 2024 21:25

Haklısın kesinlikle tabiki de ama aşağı yukarı ortama için söylüyorum mesela kimse Hakkari istemiyor orada da dediğin şeyler olabilir ama işte farklı etkenler var

allahvrgamyk, 3 saat önce

Kardeş en güzel il yer diye bişey yok kimine memleket güzeldir kimine yaşamak istediği hayali olan yer. Aynı ilde birisi 8 5 büroda çalışır hergun telefonunu iki kez şarj eder kimisi aynı ilde önleyicide 15 anonsa gider eşine çocuğuna telefona cevap veremez. Kimine adam gibi amir düşer kimine tam tersi. Daha merkezi var ilçesi var senin beklentilerin var. Var da var bu sorunun cevabı yok


Garib33
Aday Memur
25 Şubat 2024 21:53

Siirt ilini tavsiye ederim...


Poliss11.
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:13

Neden Siirt Mesela bilgi verir misin

Garib33, 2 saat önce

Siirt ilini tavsiye ederim...


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:26
ardahan lojman sebebiyle tercih edilebilir

Garib33
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:28

Lojman bol, görev yoğunluğu az, Halkı Kendi Halinde, Küçük Bir İl.Sosyal aktivite zayıf yalnız.Yazlar 2,5 ay gibi sıcak.

Poliss11., 2 saat önce

Neden Siirt Mesela bilgi verir misin


Poliss11.
Aday Memur
25 Şubat 2024 22:28

Ardahan lojman olarak güzel ama şehir olarak nasıl mesela

Gebeskaplumbagaa, 1 saat önce
ardahan lojman sebebiyle tercih edilebilir
Toplam 7 mesaj

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