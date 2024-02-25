Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 20:59
Eğitim tayiniyle gelen kişinin nöbet listesi

Merhaba, ben eğitim tayiniyle atandım. Hemşireyim, fizyoterapistlik kazandım. Okulum haftaiçi hergün ve örgün eğitim. Nöbet listemi akşam 16.00 sabah 08.00 , haftasonu 08.00-.08.00 yapabilecekleri halde (gerçekten)yapmıyorlar ve eğitim tayiniyle gelen kişiye göre liste ayarlanmak zorunda değil diyorlar. Özellikli birimde çalışıyorum. Eğitim tayiniyle gelmişim bu benim en doğal hakkım değilmi? Sağlık hizmetleri müdürüyle de konuştum okulu dondur diyor bana. Ben ücretli okulda okuyorum ve ücretini versiğim şeyi neden dondurayım? Mevzuatta eğitim tayiniyle alakalı açıkça bir metin bulamadım bilgisi olan paylalabilir mi lütfen çok zor durumdayım?

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