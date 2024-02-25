Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 21:01
İstifa Sonucu?

Merhabalar. Kadrolu infaz ve koruma memuruyum. İstifa ettim. Yeni bir yere sözleşmeli mühendis olarak atandım. Usulüne uygun istifam ne sürede kabul olunur? Bilen arkadaşlar yazabilirse sevinirim.

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