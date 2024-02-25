KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


25 Şubat 2024 21:06
Gelir Uzmanlığı İstanbul vs Şef İzmir

Arkadaşlar İzmirde 10 yıldır şef unvanında görev yapıyorum. Şimdi İstanbul' da Gelir Uzman Yardımcılığını kazandım gibi. Yaş 35 ne dersiniz gitmek mantıklı mı çok arada kaldım?

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