Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 21:20
Şube müdürü ile mühendisin ek ödeme oranları

Müdürün ek ödemesi 170 , mühendisin ise 150 diye biliyorum. Ama memurlar.ner maaş robotunda ibu iki ünvanında ek ödeme oranı 170 gözüküyor. Rıbotta hata mı var yoksa mühendisin ek ödemesi 170 e mi çıktı haberim yok?

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