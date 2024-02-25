Merhabalar, ben bi 2-3 ay sonra bi vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başlıcam. Aklıma takılan bir soru var. Şimdi benim daha öncesinde bir araştırma görevliliği geçmişim deneyimim olmadığı için başlıcagım vakıf üniversitesindeki diğer araştırma görevlilerinden daha az ücret verme durumu olabilir mi yoksa ordaki araştırma görevlileri ne alıyosa bende onu mu alırım. Çevremde sorabilcegim biri yok eğer bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim.

Merhabalar, ben bi 2-3 ay sonra bi vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başlıcam. Aklıma takılan bir soru var. Şimdi benim daha öncesinde bir araştırma görevliliği geçmişim deneyimim olmadığı için başlıcagım vakıf üniversitesindeki diğer araştırma görevlilerinden daha az ücret verme durumu olabilir mi yoksa ordaki araştırma görevlileri ne alıyosa bende onu mu alırım. Çevremde sorabilcegim biri yok eğer bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim.