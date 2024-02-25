Hava kuvvetleri komutanlığı Sivil Memur hk

Merhaba arkadaşlar. Hava kuvvetleri komutanlığından engelli harita teknikeri (Sivil memur) olarak atandım. Kurum özlük hakları maaşları vs vs hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Atandığım kadro 6 yazıyor. Muhtemelen 6/1 olarak işe başlatırlar. Benim özel sektörde harita teknikeri olarak yatan 8 sene sigortam var. Şuan harita teknikeri olarak atandığım için o sigortalarım işlenecek mi? İşlenir ise göreve başlayacağım 6/1 kadro derecede düşüş olacak mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkürler.

Merhaba arkadaşlar. Hava kuvvetleri komutanlığından engelli harita teknikeri (Sivil memur) olarak atandım. Kurum özlük hakları maaşları vs vs hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Atandığım kadro 6 yazıyor. Muhtemelen 6/1 olarak işe başlatırlar. Benim özel sektörde harita teknikeri olarak yatan 8 sene sigortam var. Şuan harita teknikeri olarak atandığım için o sigortalarım işlenecek mi? İşlenir ise göreve başlayacağım 6/1 kadro derecede düşüş olacak mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkürler.