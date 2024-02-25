Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Şubat 2024 21:28
Hava kuvvetleri komutanlığı Sivil Memur hk
Merhaba arkadaşlar. Hava kuvvetleri komutanlığından engelli harita teknikeri (Sivil memur) olarak atandım. Kurum özlük hakları maaşları vs vs hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Atandığım kadro 6 yazıyor. Muhtemelen 6/1 olarak işe başlatırlar. Benim özel sektörde harita teknikeri olarak yatan 8 sene sigortam var. Şuan harita teknikeri olarak atandığım için o sigortalarım işlenecek mi? İşlenir ise göreve başlayacağım 6/1 kadro derecede düşüş olacak mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Askeri personele ek ödemeyan ödeme kararnamesi Astsubay bölüm ve branşlarıhava astsubaylarUzman jandarma nişanlımın yanına gidebilir miyim ?Yüksek lisans hkJandarmaya bağlı Sahil Güvenlik (İdari İşler) personel astsubayıUzun Dönem Askerliğe HAGB engel mi?Asem kazanma ihtimali nedirAskeri Okuldan ayrılıp dış kaynaktan girmek

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 bakiiii 1 gitmek mi kalmak mı zor 4 mahsun j 2 kitabın sayfasını kıvırmak 2 İyi geceler sözlük 1 uzun yol yolculuğu 1 çok kahve içmek 1 küpe takan erkek 2

Son Haberler

Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralıBağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Bağcılar'a deniz getireceğizBakan Bayraktar'dan İliç'teki maden faciasıyla ilgili açıklamaRahatsızlanıp hastaneye giden öğretmen, acil servis önünde kalp krizi geçirip öldüErdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı Adana'dan takip etti

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?