Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Şubat 2024 21:29
Hava kuvvetleri tekniker maaş özlük hk hakkında
Merhaba arkadaşlar. Hava kuvvetleri komutanlığından engelli harita teknikeri (Sivil memur) olarak atandım. Kurum özlük hakları maaşları vs vs hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Atandığım kadro 6 yazıyor. Muhtemelen 6/1 olarak işe başlatırlar. Benim özel sektörde harita teknikeri olarak yatan 8 sene sigortam var. Şuan harita teknikeri olarak atandığım için o sigortalarım işlenecek mi? İşlenir ise göreve başlayacağım 6/1 kadro derecede düşüş olacak mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Tahmini maaş ne olur. Teşekkürler.

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