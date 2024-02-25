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25 Şubat 2024 21:44
2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları

Değerli hocalarım,

Yeni başvuru dönemi yaklaşıyor. Fikirlerimizi, sorularımızı ve gelişmeleri buradan paylaşabiliriz.

Mart döneminde kesinlikle yeni kriterler devreye girer mi sizce?


mendoa84
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 22:52

Merhaba, yeni dönem başvuracak adaylara şimdiden hayırlısını diliyorum.


mendoa84
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 22:54

Merhaba, yeni dönem başvuracak adaylara şimdiden hayırlısını diliyorum.

2024 Mart kriterleri, daha önceki kriterlerden farklı olacağı ÜAK tarafından duyuruldu, köklü diyebileceğimiz değişiklikler mevcut. Herkese başarılar..

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