Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 22:20
müezzinlikden imamliga geçiş
4 yıllık gorevliyim kadroyada geçtim imamlıga geçiş yapmak istiyorum sınavı ne zaman bilgi olan varmış mi?

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