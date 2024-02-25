KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2024 23:16
Problemler kitabı önerisi

Piyasadaki kaynakları taradım ama genelde tarih öncesinden kalma sorularla dolu kitaplar. Hala karışım ve işçi havuz problemleri basıyorlar. Son yıllarda çıkan problemler sorularına benzer kitap var mı acaba?

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