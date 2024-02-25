Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 23:34
2. şark görevi sonrası şarkta görev yapmaya nasıl devam ederim

Arkadaşlar herkese kolay gelsin Allah korusun. ikinci Doğu görevimi geçen sene bitirdim. Deprem bölgesinde yaşadığımız can kayıplarından ve evlerimizin ağır hasarlar almasından dolayı ikinci doğu görevim geçen sene bittikten sonra 1 yıl ipka verdim. Ailem de bende hala zorluk çekiyoruz hem ailemin hemde benim ev gitti ve bir çok tanıdığımız vefat etti. Bu yıl tekrar tayin geldi fakat ben en az 4-5 yıl daha toparlanmamiz açısından bulunduğum doğu ilinde kalmak istiyorum bunun için her yıl ipka vermek dışında başka bir çözümü var mı.

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