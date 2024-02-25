Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 23:36
Orjinal 12-36 çalışan iller

Şu an da batı yada şark illerinde orjinal 12 36 çalışan iller nelerdir bilgisi olan tercih arefesinde birbirmize yardımcı olalım


Polisleto
Aday Memur
25 Şubat 2024 23:54

Benim bildiğim Osmaniye bu illerden biri

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