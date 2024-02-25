Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 23:47
3+1 veya 4b eş mazereti red gelenler itiraz???

3+1 ve 4b li personelin eş mazereti tayini için red cevabı gelenler itiraz edip onaylanan oldu mu lütfen yardım

3+1 için böyle bir hak sunuluyor aile birliği söz konusuyken başka mazeretler sunup red edilmesi çok saçma zaten belli bir süre şartına takıldık birde bu redler ile mi bekleyeceğiz

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