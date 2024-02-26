Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Şubat 2024 00:56
Sağlık durumundan atama
1 d grubundan 6a grubuna sağlık mazareti tayine yapmak istiyorım. Annemde tansiyon yağ ve 3 defa kalbine stent takıldı . raporun oranı yüzde kaç olunmalı sizce

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